أحمد أمين: هناك جزء ثانٍ من مسلسل ما وراء الطبيعة.. وانتظر إنقاص وزني

أعلن الفنان أحمد أمين، عن وجود جزء ثاني من مسلسل ما وراء الطبيعة، لافتاً إلى أنه من غير معلوم حتى الآن إن كان ذلك الجزء سيكون من إنتاج «نتفلكس» أم إنتاج آخر، مؤكداً أنه سيبدأون التصوير بمجرد إنقاص وزنه 20 كيلو جرام مرة أخرى، ليكون مناسبا لشخصية الدكتور رفعت إسماعيل.

أحمد أمين: مسلسلي للأطفال خال من مشاهد المثلية

واضاف «أمين»، خلال ندوة صناع عمل مسلسل جزيرة غمام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ17، والتي أدارها الدكتور منير عتيبة، أنه يحضر لمسلسل أطفال من كتابته برفقة ورشة كتابة خاصة به، مشيراً إلى أن البعض ينتابه تخوف من مسلسلات الأطفال بسبب ما تروجه لأفكار المثلية، إلا أن العمل القائم عليه يخلو من كل ذلك.

أحمد أمين يداعب جمهور الإسكندرية

وتفاعل «أمين» مع أسئلة الجمهور، وأبرزها عن تفاصيل الشغف في حياته، حيث أكد أن الشغف هو ارتباطه بمعرفة دوره في وظيفته وأن يحبها ويرتبط بها، فيما سأله آخر عن الأدوار التي يرغب في تقديمها، فرد ساخرا «أنا مقدمتش غير 3 أدوار في حياتي فأكيد عاوز أقدم كل الأدوار الممكنة».

مسلسل ما وراء الطبيعة

جدير بالذكر أن «ما وراء الطبيعة» هو مسلسل تلفزيوني رعب وإثارة وغموض وتشويق، يُعتبر أول إنتاج مصري لنتفليكس، والذي جرى إنتاجه منذ عامين أي سنة 2020، وهو من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، ومن تأليف أحمد خالد توفيق، ومن بطولة أحمد أمين، ورزان جمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة.