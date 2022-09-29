«فرن بلدي» يتسبب في حريق منزلين بسوهاج

شهدت دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، اندلاع النيران في منزل وحوش لمنزل آخر مجاور، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج، يفيد ببلاغ إلى مركز المنشاة بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت إدارة الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبيّن نشوب الحريق في منزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب اللبن، ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 60 مترا ملك «رفاعي هـ. م»، 42 عامًا، سائق، وامتد إلى حوش مجاور مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك «رجب. ع. م»، 63 عاما، مزارع، ويقيمان ناحية المنشاة، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

سبب اندلاع الحريق

وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، على بعض المنقولات وكمية من الغلال والتبن ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.