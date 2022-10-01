مصرع مسن صدمته سيارة ربع نقل على طريق «مصر إسكندرية» الصحراوي

لقي ستيني مصرعه، إثر اصطدام سيارة ربع نقل به بالكيلو 74 اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى تمهيدا لتسليمه لذويه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ بمصرع الرجل في الحادث

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بلاغاً من المواطنين بدائرة القسم يفيد بمصرع رجل إثر اصطدامه بسيارة ربع نقل بسبب انقلاب السيارة من قائدها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة مدعومة بسيارة إسعاف لنقل المتوفى لتسليمه لذويه.

اختلال عجلة القيادة السبب في وقوع الحادث

وبعمل التحريات الأولية والتي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن السبب وراء وقوع الحادث حدوث اختلال في عجلة القيادة لسائق السيارة النقل ما أدى لانقلابها واصطدامها بالمتوفى، فلقي مصرعه على الفور.

التحفظ على قائد السيارة النقل

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على قائد السيارة النقل والسيارة المتسببة في الحادث وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة وانقلابها، فاصطدمت بالمتوفى دون قصد منه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.