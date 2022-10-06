جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية 29 أكتوبر

يحيى الفنان السوري جورج وسوف، حفلا جديدا في مدينة الإسكندرية 29 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع شائعات اعتزاله وتدهور حالته الصحية.

جورج وسوف: اشتقنا يا أهل مصر

وشارك جورج بوستر الحفل، عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق عليه: «آه يا إسكندرية.. اشتقنا يا أهل مصر».

جورج وسوف يحيي اليوم، حفلا في قطر، والأسبوع المقبل في الإمارات، ونشر جدول حفلاته عبر إنستجرام، وعلق عليه: «جولة جديدة، موعدنا في قطر 6 أكتوبر، وأبو ظبي 14 من نفس الشهر».

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في قطر

أخر ظهور لجورج وسوف

جورج وسوف أحيا منذ أيام حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد ضمن مهرجان الفحيص بالأردن، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه التي لاقت تفاعلا مع الجمهور بالرقص والغناء، وكان هذا الظهور الأول لوسوف بعد أزمته الصحية، إذ خضع لعملية جراحية لاستئصال لحمية على الأحبال الصوتية.

وقال وسوف، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية على الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، أنا بخير والعملية نجحت الحمد لله».