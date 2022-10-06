«القومي للبحوث» يوضح مصادر الأغذية السليمة المقوية للمناعة: فيتامين «A»

شددت الدكتورة ثريا طاهر، أستاذ قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، على تناول الأغذية الغنية بفيتامين «A» الذي يوجد في الحليب والبيض والأجبان والخضروات ذات اللون الأصفر والموز والشوفان والدجاج وحبوب الصويا، ومن وظيفته أنه يؤثر على إنتاج نخاع العظام، حيث أن نخاع النظام ينتج خلايا مناعية مثل الخلايا الليمفاوية وهي نوع من خلايا كرات الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة العدوى كما أن له دور مهم في الرؤية ويحتوي أيضاً على خصائص مضادة للأكسدة.

مصادر فيتامين «E»

وأضافت «ثريا» في تقرير لها، أنه من الأغذية السليمة التي تساعد على تقوية مناعة الطلاب ضد الأمراض، الزيوت النباتية والمكسرات التي تحتوي على فيتامين «E» ويوجد في البقدونس والسمك وبعض الخضروات مثل الخس واللفت وفي الحبوب وهو من الفيتامينات المضادة للأكسدة.

وأكدت الدكتورة ثريا طاهر، على أهمية الأغذية الغنية بأوميجا «3، 6» لأنها تحسن وظائف الأغشية المحيطة بالخلايا المخية التي تساعد على زيادة التركيز وأيضاً تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة ورفع مستويات الكوليسترول الجيد وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويوجد في زيت الزيتون، بذور الكتان وبذور الشيا والأسماك مقل الماكريل والتونة.

أهمية منتجات الزبادي

ونوهت إلى أهمية منتجات الزبادي التي تحتوي على المغذيات الحيوية التي عبارة عن مجموعة من البكتيريا الحية التي تقوم بدورها في تقوية جهاز المناعة كما أنها تعمل على التخلص من البكتيريا الضارة التي توجد في الأمعاء وتبقيها خالية من الجراثيم المسببة لأي أمراض.

أهمية تناول بعض الأعشاب

وقالت: «يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين الحيواني بسبب وجود الحليب فهو يحتوي على الكالسيوم وفيتامين B2، B12 وأيضاً البوتاسيوم والفوسفور والمغنسيوم والبروبيروتيك ويوجد بعض أنواع الزبادي المضاف إليها فيتامين (د) كل هذه العناصر الموجودة في الزبادي تعمل على تعزيز وتقوية جهاز المناعة عند الطلاب كما أنه يعالج مشاكل الهضم والاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي»، مؤكدة على أهمية تناول بعض الأعشاب التي لها أثر على تحفيز جهاز المناعة مثل الكركم والجنزبيل.