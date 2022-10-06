«الحياة» تنقل احتفالية دار الأوبرا بمناسبة مرور 49 عاما على حرب أكتوبر (بث مباشر)

تنقل فضائية «الحياة» احتفالية دار الأوبرا المصرية بمرور الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، التي بدأت منذ قليل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

انطلاق الحفل على المسرح الكبير

انطلق الحفل على المسرح الكبير، بقيادة الفرقة القومية العربية للموسيقى، تحت قيادة المايسترو الكبير حازم القصبجي، إذ شملت الاحتفالية عددًا من الفقرات الغنائية التي تقدم أغانٍ وطنية خاصة بهذا الحدث.

قناة الحياة تعرض حفل انتصارات أكتوبر

وأعلن محمد منير، مدير إدارة الإعلام، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا، أن القناة المخول لها عرض حفل انتصارات أكتوبر هي فضائية الحياة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «منير» على حسابه بالموقع: «بإذن الله في تمام الساعة 9 مساء ستشاهدون احتفالية دار الأوبرا المصرية في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على فضائية الحياة الحمراء، تابعونا مع نجوم الموسيقي العربية في دار الأوبرا المصرية، والفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي».

وتناولت الاحتفالية العديد من الأعمال الوطنية منها عظيمة يا مصر للفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأغنية يا أغلى اسم في الوجود، وتسلملي يا وطني للفنانة سعاد محمد، والله يا بلادنا لمحمد عبد الوهاب، وغيرها من الأغاني الوطنية الخالدة في قلوب الشعب المصري.