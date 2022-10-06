أحمد عفت: سعدت وشرفت بالغناء في احتفالية الأوبرا بذكرى نصر أكتوبر

أعرب الفنان أحمد عفت عن سعادته بالمشاركة في حفل دار الأوبرا المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أقيمت بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير.

أحمد عفت يشدو يا بوي لمحمد الحلو

وقال «عفت» في تصريحات لـ الوطن: «يسعدني ويشرفني مشاركتي في الحفل الكبير الذي ضم كوكبة من الأصوات المهمة والواعدة من الأوبرا في تلك المناسبة العظيمة».

وأضاف: «كان لي الشرف بأداء أكثر من أغنية مهمة في الاحتفالية منها يا بوي يا مصري للفنان الكبير محمد الحلو، وأغنية بالاحضان للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ».

أحمد عفت يشدو لعبدالحليم حافظ

تضمن برنامج حفل اليوم مختارات من أشهر الأعمال الحماسية التي وضعها كبار المؤلفين لتعبر عن مشاعر العزة والانتماء منها عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود، لفي البلاد يا صبية لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية، الله يا بلادنا لـ محمد عبد الوهاب، أهيم شوقا لـ الشيخ إمام، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالأحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري، طوف وشوف، قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر، عاش اللي قال، على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبد العظيم محمد، أداء أحمد عصام، إيناس عز الدين، محمد طارق، أحمد عفت، هند النحاس، أشرف وليد، ريم كمال وغادة آدم.