زيادة مساحة القطن للضعف في أسيوط.. «الذهب الأبيض يعود إلى عرشه»

يحتفل العالم اليوم 7 أكتوبر، باليوم العالمي للقطن، وهذا العام كان للذهب الأبيض احتفالًا خاصًا للمزارعين بمحافظة أسيوط، بعدما حقق المحصول إنتاجًا كبيرًا دون وجود إصابات، بالإضافة إلى زيادة الأراضي المزروعة للضعف مقارنة بالعام الماضي.

12 قنطارًا للفدان الواحد

يعد محصول القطن قديمًا من المحاصيل الاقتصادية التي يزرعها الفلاح الأسيوطي، فكان ينتظر موسمه كل عام الكبار والصغار كونه يدر عائدًا كبيرًا للجميع، وعلى مدار الثلاثة أعوام الأخيرة، عادت زراعات القطن لأسيوط، إذ بلغت المساحة المنزرعة 3034 فدانًا بزيادة الضعف عن العام الماضي، فيما بلغ إنتاج الفدان 12 قنطارًا ووصل سعر القنطار الواحد لـ 4505 جنيهات.

القنطار يسجل 4505 جنيهات

يقول عبدالعال أحمد، أحد مزارعي القطن، إن فرحة المزارعين بالذهب الأبيض هذا العام كبيرة لا توصف لما حققه المحصول من إنتاج كبير، وعدم إصابته بأي أمراض أو آفات، وارتفاع إنتاجه إلى 12 قنطارًا، ووصل سعره في أول مزاد علني لـ 4505 جنيهات، وهذا السعر كبداية، أسعد المزارعين لما حققه من هامش ربح لهم، مقارنة بأي زراعات أخرى، وبدأ عدد كبير من المزارعين في التوسع في الزراعات خلال العام المقبل، بعدما نجحت زراعات القطن جيزة 95 بأراضي الصعيد وقاومت درجات الحرارة المرتفعة.

احتفالات اليوم العالمي للقطن، كان لها لونًا خاصًا بمحافظة أسيوط، إذ يقول حسام محمد، أحد المزارعين، إن احتفالات موسم القطن كانت هذا العام بالطبل والمزمار ورقص بالخيل، وتحولت المنازل إلي ساحات أفراح لما حققه المحصول من إنتاج كبير وعودة زراعته مرة أخرى التي لها ذكريات كثيرة خصوصًا مع كبار السن الذين تزوجوا وأقاموا أفراحهم بعائد الذهب الأبيض، وكذلك تعلق معظم مناسباتهم قديمًا مع هذا الموسم الذي يعد موسم خير وبركة ورزق وفير ودخل للأطفال والكبار.

10 آلاف فدان المساحة المنزرعة

وأشار عبدالباسط محمد، مهندس زراعي بالمعاش، إلى أن محافظة أسيوط لها ارتباط كبير بزراعات القطن، فكانت تصل المساحات المنزرعة إلى 10 آلاف فدان، وتتصدر المحافظات الأولى في زراعة القطن، ومؤخرا بدأت تعود زراعات الذهب الأبيض بشكل كبير، وخلال الفترة المقبلة سيتربع القطن على عرشه من جديد وتكون الفرحة في كل بيت.

زيادة بنسبة 100% عن العام الماضي

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محافظة أسيوط حققت طفرة كبيرة هذا العام في زراعات القطن بعد زيادة المساحة إلى 3034 فدانًا بزيادة بنسبة 100%؜ عن العام الماضي، وتتصدر مراكز أسيوط وأبوتيج مراكز المحافظة في زراعات القطن، وجرى تخصيص مركزي تجميع بقرية درنكة ومحلج أبوتيج لتجميع القطن، وعقد المزاد العلمي عليه، وأنه وجه بإزالة أي مشكلات او عوائق تواجه مزارعي القطن بمختلف أنحاء مراكز المحافظة.