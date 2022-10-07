بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق في محل ملابس بحي العرب ببورسعيد

شهدت المنطقة التجارية بحي العرب ببورسعيد، حريقا في أحد المحلات التجارية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بسبب ماس كهربائي نشب في تكييف داخل المحل فأدى إلى اشتعال النيران فيه دون إصابات بشرية.

سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق داخل محل للملابس بتقاطع شارعي كسرى وأسيوط وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق ولم ترصد حالات اختناق أو إصابات بشرية كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى المكان وتم إغلاق محابس الغاز والكهرباء لمنع انتشار الحريق إلى باقي المحلات التجارية المجاورة.

ماس كهربائي سبب الحريق

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب في تكييف داخل المحل بسبب ماس كهربائي واندلعت النيران بسرعة في المحل بسبب وجود ملابس وأكياس ساعدت على الاشتعال.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.