حكاية أبطال.. خلعوا الزي الرياضي وشاركوا في حرب أكتوبر (ملف خاص)

العديد من نجوم الرياضة شاركوا فى تحقيق نصر أكتوبر، خلعوا على وجه السرعة بزّاتهم الرياضية وارتدوا الزى العسكرى، وضعوا الخطط والتكتيكات على أرض الملعب جانباً وأضحى شغلهم الخطط العسكرية فى أرض المعركة، تحولت الكرة إلى بندقية ومدفع، و«سدّدوا» رصاصاتهم فى شباك العدو وأصابوه فى مقتل.

من أبرز الوجوه فى حرب 73، «جنرال» الكرة المصرية المدرب التاريخى الراحل محمود الجوهرى الذى قاد مصر إلى مونديال 1990 فى إيطاليا، حيث كان ضابطاً برتبة مقدم فى سلاح الإشارة، وبعد انتهاء مهمته فى الحرب، تفرغ الجوهرى لعمله الخاص، ولم يعد مرة أخرى للعب الكرة، بل توجه إلى التدريب.

ونجم الأولمبى والمعلق الرياضى الشهير محمود بكر، الذى تم منحه قلادة النيل بعد مشاركته فى فرق الاستطلاع بقوات المشاة، كان قد التحق بالقوات المسلحة منذ 67، وكان يحمل رتبة نقيب فى سلاح الاستطلاع بقوات المشاة وتخرج من الخدمة برتبة عقيد وتم منحه قلادة النيل بعد مشاركته فى فرق الاستطلاع بقوات المشاة بحرب أكتوبر 1973.

كما دافع سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق، عن أرض مصر فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، فيما كان محمد عبدالعزيز قابيل، الذى شغل العديد من المناصب الرياضية كمدير عام الزمالك ونائب رئيس اتحاد الكرة عام 2000، قائداً للفرقة الرابعة المدرعة أثناء الحرب.

ولعب الراحل حمادة إمام، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر، دوراً أيضاً فى حرب أكتوبر، ولد الثعلب الكبير فى نوفمبر 1948، وهو ابن الكابتن يحيى إمام، حارس مرمى الزمالك فى الثلاثينات، وتخرج فى الكلية الحربية ليعمل ضابطاً بالقوات المسلحة، ليكون أحد الضباط المشاركين فى حرب أكتوبر 1973، أحيل إلى المعاش برتبة عقيد.

أما صبرى سراج، لاعب كرة اليد فى الزمالك، فقد فقد ذراعه أثناء مشاركته مع قوات الدفاع الجوى ضمن الجيش الثالث الميدانى. مشاركة اللاعبين فى حرب أكتوبر تضرجت بالدماء فداء لمصر، حيث استشهد لاعب النادى المصرى البورسعيدى عبده أبوحسين، مقدماً نموذجاً لتضحية الشعب المصرى بكافة قطاعاته من أجل تحقيق النصر.

شارك أيضاً فى حرب أكتوبر المجيدة، اللواء حسام طه، الحكم الدولى السابق، الذى عمل ضابطاً بسلاح الإمداد والتموين خلال الحرب، وهو والد الحكم المساعد أحمد حسام طه، كما شارك أيضاً الحكم الدولى السابق عادل علام، الذى عمل ضابطاً فى سلاح الإشارة.

وضمت قائمة المشاركين فى حرب أكتوبر من الموجودين فى الوسط الرياضى كلاً من لواء أركان حرب مصطفى كامل، محافظ بورسعيد، صاحب الرقم القياسى فى الخماسى فى بطولة هلسنكى عام 1957، والفريق زاهر عبدالرحمن، رئيس نادى الزهور، واللواء أركان حرب محمد فريد حجاج، نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق، واللواء منير ثابت، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، الذى كان فى سلاح الطيران فى الحرب.