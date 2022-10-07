انطلاق مناورات «أمريكية - كورية جنوبية» بمشاركة حاملة طائرات نووية

انطلقت، اليوم الجمعة، مناورات أمريكية - كورية جنوبية مشتركة بمشاركة حاملة طائرات أمريكية «رونالد ريجان» العاملة بالطاقة النووية، ومجموعتها القتالية.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية، إن «سول»، ستعمل على تعزيز قدراتها لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إن التدريبات البحرية ستجرى في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد، اليوم الجمعة، وغدا السبت.

وفي وقت سابق، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليابان تدريبات ثلاثية في البحر الشرقي «بحر اليابان» في رد مشترك على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط ​​المدى حلّق فوق الأرخبيل الياباني، الثلاثاء الماضي.

وفي وقت سابق، أوضحت «هيئة الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، أن أساطيل الحلفاء بدأت تدريبات المناورات البحرية في المياه الدولية لبحر الشرق مع خطة للقيام بعمليات لاحقة لمرافقة حاملة الطائرات الأمريكية «رونالد ريجان» إلى المياه الواقعة جنوب شرق جزيرة «جيجو الجنوبية».

كوريا الجنوبية ترسل حوالي 30 طائرة مقاتلة إلى المنطقة

بدورها، أعلنت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، تحليق 12 مقاتلة كورية شمالية «8 طائرات مقاتلة - 4 قاذفات قنابل» في تشكيلات جوية، حيث يُفترض إجراؤها تدريبات على إطلاق النار، في احتجاج على التدريبات العسكرية الأخيرة بين «واشنطن» و«سول».

وقامت الطائرات الكورية الشمالية، بالتحليق في تشكيلات شمال الحدود الجوية بين الكوريتين في حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي، فيما أرسلت الجارة الجنوبية حوالي 30 طائرة مقاتلة إلى المنطقة في خطوة لم يحدث مثلها خلال 2021، وفقا لما ذكرتته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبيةـ إجراء كبار مسؤولي الدفاع في «سول» و«واشنطن» و«طوكيو» مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، لمناقشة الردود المشتركة على التهديدات الصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وضمت المحادثات الهاتفية كل من نائب وزير الدفاع ىالكوري الجنوبي للسياسة، «هيو تاي كيون» ونظيريه الأمريكي إيلي راتنر والياباني «كازو ماسودا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.