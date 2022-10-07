والد طفلتي الإسكندرية: محاولات الأطباء لإنقاذهما فشلت.. و«عايز حقهم»

قال محمد النجار، والد طفلتي الإسكندرية «إيمان» و«سجدة» اللتان توفيتا بسبب حقنة مضاد حيوي حصلتها عليها في إحدى الصيدليات، إن ما حدث في الواقعة يمكن إبرازه والإشارة إليه من خلال 3 نقاط هامة، أولها الإهمال الطبي، والأمر الثاني الخطأ المهني، والثالث عدم إسعاف الطفلتين.

وأضاف «النجار» لـ«الوطن»، أن والدة الطفلتين شعرت بالإهمال الطبي في الواقعة، بسبب عدم إجراء اختبار حساسية لطفلتيه قبل حقنهما بالمضاد الحيوي في الصيدلية، حيث أن زوجته طالبت عاملة الصيدلية بإجراء الاختبار لهما قبل الحقن، فكان ردها «لا ما هما خدوا حقن امبارح ومحصلش حاجة».

والد الطفلتين إيمان وسجدة يوضح أخطاء الصيدلانية

وأوضح أن الأمر الثاني تمثل في خطأ طبي مزدوج نتيجة ترك الصيدلانية المسؤولة للعاملة، وما تبعها من زيادة جرعة المضاد الحيوي للطفلتين، وهو ما سبب تلك الأزمة وعجّل بوفاتهما، لافتا إلى أن ثالث أمر هو تركهما تعانيان من الألم دون إجراء أي إسعافات أولية أو توجيه بشيء يفعلوه لإنقاذهما، حيث أن الطفلتين بعد أخذهما الحقنة شعرتا بألم، «الكبيرة شعرت بوجع في رأسها، والثانية شعرت بغثيان وقيء».

والد الطفلتين: عاوز حقهما

وأكد والد الطفلتين إيمان وسجدة، أنه بعد مروره على أكثر من صيدلية فقد اتجه بطفلتيه إلى المستشفى، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذهما باءت بالفشل وتوفيتا، مطالبا بحقهما ممن تسبب في وفاتهما.

قصة الطفلتين إيمان وسجدة

يذكر أن طفلتي الإسكندرية أصيبتا بدور برد وحساسية في الصدر، وأخذتهما والدتهما إلى الطبيب الذي بدوره كتب لكل منهما روشتة بالعلاج بنوعين مختلفين، وقد حصلت كلا منهما على الحقنة المدونة في أول يوم بعد إجراء اختبار الحساسية، قبل أن تعطيهما الصيدلانية دواء مثيلا في اليوم الثاني تسبب في وفاتهما.