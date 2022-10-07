آمنة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية في سيناء

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة المصرية وذلك فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها ، وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها إمتداداً طبيعياً لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز .

الخطة الاستثمارية فى سيناء

و أوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه و 874 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال العام المالى الحالى مشيرا إلى أن جهود الدولة تنطلق من خلال الوزارات والهيئات المختلفة فى معركة تنمية سيناء ، ومن بينها وزارة التنمية المحلية ، حيث تقوم الدولة بجهود حثيثة ومتواصلة فى تنمية وتعمير سيناء ، فى ظل المتابعة المستمرة من السيد رئيس الجمهورية ، وكذا التعاون مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تجري حالياً.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ليستفيد منها مواطنو سيناء ، لافتا الى أن الوزارة أتاحت خلال الأيام القليلة الماضية مبلغ 65 مليون جنيه لتوصيل التيار الكهربائي لعدد 17 تجمع تنموى بشمال و جنوب سيناء.

مشروعات البنية التحتية

و أوضح اللواء آمنة أن مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالى الحالى 2022/2023 بلغت حوالى 2,5 مليار جنيه مقسمة على عدة قطاعات ، منها الطرق حيث تم اعتماد مبلغ 1,85 مليار جنيه لرصف الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم ولتسهيل التبادل التجارى وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة ، كما تم اعتماد مبلغ 22,4 مليون جنيه لمشروعات تدعيم شبكات الكهرباء و اقامة 1500 عمود كهرباء ، أما قطاع تحسين البيئة، فقد بلغ الاعتماد المدرج له 229 مليون جنيه ، و بلغ الاعتماد المخصص لقطاع الأمن و الإطفاء و المرور و تدعيم الوحدات المحلية 21,5 مليون جنيه ، مشيرا الى أنه تم إتاحة مبلغ 2,25 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى لصرف مستحقات منفذى المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظة.

و لفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم اعتماد مبلغ 374 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء ، منها 206,5 لمشروعات رصف الطرق بطول 34 كم تقريبا ، و 57,4 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مد و تدعيم شبكات الكهرباء و 3,4 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة بالمحافظة ، و 20 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور ومبلغ 85,7 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية ، و إنشاء أسواق و مواقف بمدينتى نخل و بئر العبد ، مشيرا إلى إتاحة مبلغ 80 مليون من بنك الاستثمار القومى لصرف مستحقات منفذى المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظة.

دعم منظومة النظافة

و أكد اللواء هشام آمنة على حرص الوزارة على دعم منظومة النظافة و توفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة فى جنوب سيناء ، خاصة مع تنظيم مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبرالقادم ، موضحا أن الوزارة وفرت 6 محطات متحركة فى مدن رأس سدر و الطور و دهب و أبو رديس ونويبع و أبو زنيمة ، كما تم رفع كفاءة 4 محطات للفرز الأولى بمدن الطور و نويبع و رأس سدر و أبو رديس ، اضافة الى إنشاء عدد 2 مدفن صحى فى شرم الشيخ والطور ، و مؤخرا تم توقيع بروتوكول عقد اتفاق خدمات نظافة الشوارع و المرافق العامة بمدينة شرم الشيخ بين الوزارة و وزارتى البيئة و المالية و محافظة جنوب سيناء ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن النهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في جنوب سيناء؛ بحيث يكون هناك منظومة متكاملة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة لا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ؛ حتى تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة.

و كشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقدم جميع أشكال الدعم الفني والقانوني اللازم لإتمام الأعمال التي يتضمنها البروتوكول ، بما يضمن النجاح الكامل للمنظومة الجديدة لتظهر المدينة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الدولية أمام الرأي العام العالمي.

فرص عمل لأبناء سيناء

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة لتوفير فرص عمل ووظائف لأبناء سيناء من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك) حيث تم تنفيذ 1062 مشروعا بقروض تجاوزت 225 مليون جنيه، وفرت ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل ، حيث نفذت محافظة جنوب سيناء عدد 674 مشروعا ، و نفذت محافظة شمال سيناء 388 مشروعا ، فيما بلغ عدد المشروعات المنفذة من خلال صندوق التنمية المحلية 209 مشروعات بشمال سيناء منها 146 مشروعا للمرأة السيناوية .

وقال اللواء هشام آمنة أنه فيما يتعلق بمشروع مسار العائلة المقدسة فى النقطة الموجودة بشمال سيناء ، فقد تم رصف الطريق المؤدى إلى منطقة تل الفرما بطول 4 كم فى اتجاه الشمال ، و رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الآثرية بطول 5,5 كم بتكلفة 5 ملايين جنيه.