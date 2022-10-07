إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 71 بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بحادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق ذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إسعاف المصابين.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من يحيى ثابت أبو زيد، 65 سنة، مقيم عين شمس، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكسر في الذراع اليسرى، أسامة أحمد أحمد، 24 سنة، مقيم عين شمس، مصاب بجرح قطعي بالرقبة 15 سم، محمد أنور منصور، 34 سنة، مقيم عين شمس، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وكسر في الساق اليسرى.

ونُقل المصابون لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، وجار متابعة حالتهم الصحية.