مصرع وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بين سيارتين بـ«صحراوي البحيرة»

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى بطريق مصر «الإسكندرية الصحراوي» قبل الإقليمي بـ15 كيلو اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون جثة شاب و3 آخرين مصابين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 15 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة ونقل، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة وليد حمادة موسى، 33 سنة، مقيم الجيزة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد أسماء المصابين

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من هشام أحمد عطية سالم، 17سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد سعيد ظريف، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الحوض، نبيل رمضان نبيل، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالبطن، وجميعهم مقيمي محافظة الجيزة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونقلوا جميعا إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.