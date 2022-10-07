تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت.. تصل لـ 12 ألف جنيه

طرح الموقع الرسمي «أرينا»، تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والذي من المقرر أن تحييه يوم السبت الموافق 29 أكتوبر على خشبة مسرح «الأرينا» بمجمع 360 في دولة الكويت.

وجاءت تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب مقسمة إلى عدة فئات، الأولى بمبلغ 200 دينار كويتي بما يعادل 12666 جنيها مصريًا، والفئة الثانية جاءت بمبلغ 180 دينارًا كويتيًا بما يعادل 11400 جنيه مصري، أما الفئة الثالثة فبلغت قيمتها 150 دينارًا كويتيًا بما يعادل 9500 جنيه مصري.

اسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب

أما الفئة الرابعة من حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب فبلغت قيمتها 130 دينارًا كويتيًا بما يعادل 8200 جنيه مصري، والفئة الخامسة بلغت 120 دينارًا كويتيًا بما يعادل 7600 جنيه مصري، والفئة السادسة جاءت قيمتها بـ 110 دينارات كويتية بما يعادل 7000 جنيه مصري.

تذكرة الفئة السابعة 90 دينارًا

وبلغت الفئة السابعة 90 دينارًا بما يعادل 5700 جنيه مصري، والثامنة جاءت بمبلغ 75 دينار بما يعادل 4700 جنيه مصري، والتاسعة 60 دينارًا بما يعادل 3800 جنيه مصري، أما عن الفئة العاشرة، بلغت 45 دينارًا بما يعادل 2850 جنيهًا، والفئة الأخيرة جاءت بمبلغ 30 دينارًا بما يعادل 1900 جنيه.