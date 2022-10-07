باحث: مصر تطرح 4 مشروعات ضخمة في المؤتمر الاقتصادي لجذب الاستثمارات

كشف الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات الاستراتيجية، أهمية وتفاصيل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر، قائلا إن الملفات المقرر طرحها بالمؤتمر تتضمن إمكانات واعدة وفرص استثمارية حقيقة توفر عائدًا طويل الأمد للمستثمرين.

الزراعة من أهم قطاعات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «شادي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، أن أجندة المؤتمر الاقتصادي تتضمن القطاع الزراعي، والذي يعد واحدا من أهم القطاعات في الدولة، نظرا للكتلة السكانية الكبيرة، كما يوجد ارتفاع في دخل المواطنين، وبالتالي هناك إقبال على المنتجات الزراعية والطلب عليها في ازدياد.

ولفت إلى أن مصر تطرح العديد من المشروعات في المجال الزراعي تعتمد على استخدام تكنولوجيا تحلية المياه وهناك 4 مشروعات ضخمة ستطرحها مصر أمام المؤتمر لجذب الاستثمارات، منها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية ومشروع شرق العوينات ومشروع الدلتا الجديدة.

تيسير استخراج رخص جديدة

وأوضح أن الدولة تسعى لتيسير استخراج الرخص والإجراءات الإدارية للمستثمرين، وقدم في هذا الشأن رئيس الوزراء حل شامل وكامل من خلال «الرخصة الذهبية»، والتي تعفي الفرد من جميع التراخيص الباقية إلى حين بدء المشروع واستكماله، إضافة لتوفير المرافق، والذي أصبح متوفرا في المدن الجديدة، كما أن مصر تساعد المستثمرين بطرح الفرص المتاحة للاستثمار من خلال «الخريطة الاستثمارية».