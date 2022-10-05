أستاذ علوم سياسية عن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني: مصر تشهد تطورا غير مسبوق

إشراك الجميع في بناء الجمهورية الجديدة، هدف سعت إليه الدولة من أجل تحقيق مصلحة الوطن، وظهر من خلال بعض القرارات كان آخرها ما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي، بإطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر الاقتصادي لتوفير فرصة للمعنيين والخبراء لعرض رؤيتهم واقتراحاتهم، وذلك بمشـاركة المتخصصين والخبراء، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات.

وفي الحوار الوطني، أتاحت الدولة للجميع فرصة المشاركة والحديث في حوار سياسي فعال، الهدف منه الوصول إلى رؤى لخدمة مصلحة البلد، من خلال المشاركة في جلسات مع جميع فئات المجتمع والأحزاب والسياسيين، كذلك أصدرت الدولة قرار العفو الرئاسي، والعمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى.

فرصة المشاركة في بناء مصر

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحياة السياسية في مصر تشهد تطورا مسبوقا لم يحدث سوى في عصر الرئيس السيسي، إذ أتيح للجميع المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وإبداء الرأي والمشاركة في وضع خطة المرحلة المقبلة، بشرط أن يكون ذلك في ضوء المصلحة الوطنية.

الاستماع إلى آراء الجميع

وأضاف بدر الدين لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني وبرامج العفو الرئاسي، تسهم في إتاحة فرصة المشاركة للجميع، فالكل أصبح مدعو للمشاركة، مشيرا إلى أن فكرة الحوار الوطني تكمن في الاستماع إلى آراء الجميع على جميع المستويات السياسية والاجتماعية وغيرها، إذ توجد العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه على المستوى الاقتصادي، أتاحت الدولة أيضا فرصة المشاركة، ويمكن التقدم باقتراحات تسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية لمصر، التي تأثرت بالتأكيد بفعل الأزمة العالمية، مضيفا أن الدولة لم تترك ملفا للبناء والتنمية.