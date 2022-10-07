عرض أولى حلقات برنامج «رحلة سعيدة» على «cbc» والقناة الأولى

أذاعت قناة «cbc»، والقناة الأولى أولى حلقات برنامج «رحلة سعيدة»، لـ زهرة رامي، والكاتبة سماح أبو بكر، ويعد البرنامج من أحدث إنتاجات الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، الموجهة للأطفال.

وأظهر برومو برنامج رحلة سعيدة، العديد من الألعاب والأسئلة والمسابقات وكذلك الحواديت لأطفال البرنامج، فضلًا عن مُشاركة أولياء الأمور، ودخولهم في تحدي مع أبنائهم، كما يظهر شخصيات «يحيى» و«كنوز» في فقرة خاصة بالبرنامج.

برنامج رحلة سعيدة موجه للطفل والأسرة بالكامل

وكانت الكاتبة سماح أبو بكر، قالت في تصريحات تليفزيونية، إنَّ برنامج رحلة سعيدة موجه للطفل والأسرة بالكامل: «نريد من خلال هذا البرنامج إعادة الترابط الأسري المفتقد، والآن في المنزل لا نجد الأطفال يتفاعلون مع أولياء الأمور ويلعبون معهم بشكل كبير، والتفاعل معهم يعزز الثقة بين الطفل والأهل».

ألعاب حديثة وحكايات تواكب العصر

وأوضحت أنَّ برنامج «رحلة سعيدة»، يستضيف أفراد أسرتين ويلعبون سويا بألعاب مختلفة، دون أي مسابقات أو جوائز مادية، ولكن الجائزة هي الترابط والحب والحالة الجميلة التي تكون عليها الأسرة، وأضافت: «نقدم فقرات كثيرة، فقرات تتضمن ألعاب حديثة مثل البلايستيشن، كما نقدم حكايات تواكب العصر».