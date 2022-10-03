طرح برومو برنامج «رحلة سعيدة» لـ زهرة رامي وسماح أبو بكر على «CBC»

طرحت قناة «CBC» البرومو الدعائي الأول لبرنامج «رحلة سعيدة»، لـ زهرة رامي، والكاتبة سماح أبو بكر، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ يُعد أولى وأحدث إنتاجات الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، الموجهة للأطفال.

تفاصيل برنامج رحلة سعيدة على Cbc

وأظهر برومو برنامج رحلة سعيدة، العديد من الألعاب والأسئلة والمسابقات وكذلك الحواديت لأطفال البرنامج، فضلًا عن مُشاركة أولياء الأمور، ودخولهم في تحدي مع أبنائهم، كما سيظهر شخصيات «يحيى» و«كنوز» في فقرة خاصة بالبرنامج.

برنامج «رحلة سعيدة» موجه للطفل والأسرة بالكامل

وكانت الكاتبة سماح أبو بكر، قد قالت في تصريحات تليفزيونية، إنَّ برنامج رحلة سعيدة موجه للطفل والأسرة بالكامل، «نريد من خلال هذا البرنامج إعادة الترابط الأسري المفتقد، والآن في المنزل لا نجد الأطفال يتفاعلون مع أولياء الأمور ويلعبون معهم بشكل كبير، والتفاعل معهم يعزز الثقة بين الطفل والأهل».

وأوضحت أنَّ برنامج «رحلة سعيدة» يستضيف أفراد أسرتين ويلعبون سويا بألعاب مختلفة، دون أي مسابقات أو جوائز مادية، ولكن الجائزة هي الترابط والحب والحالة الجميلة التي تكون عليها الأسرة، و«نقدم فقرات كثيرة، فقرات فيها ألعاب حديثة مثل البلايستيشن، كما نقدم حكاية تواكب العصر».