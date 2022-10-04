سماح أبو بكر تكشف تفاصيل برنامج «رحلة سعيدة»: المتحدة هدفها لم شمل الأسرة

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ستبدأ يوم 7 أكتوبر، إطلاق برنامج «رحلة سعيدة»، الذي يهدف إلى لم شمل الأسرة المصرية، موضحة أنه عبارة عن مشاركة لأسرتين من أب وأم، يمارسون بعض الألعاب التنافسية، والجوائز عينية، وهي المشاعر المتبادلة بين الأم والأب والأطفال، لتتنافس الأسرة وهي متماسكة.

تفاصيل برنامج أسرة سعيدة

أوضحت «أبو بكر»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن برنامج رحلة سعيدة، سيعيد للأسرة قيم الترابط الأصيلة، ومن خلال البرنامج، ستقدم حواديت وحكايات للأطفال، بمشاركة أطفال في المنازل، وسؤالهم عن مدى الإعجاب أو الاستفادة بالقصص المقدمة له.

استخدام البيانو في توصيل رسالة التكامل

أشارت الكاتبة سماح أبو بكر، إلى أنها من خلال عملها مع الأطفال، وجدت أنهم غير قادرين على رؤية الحياة بمنظورها الكامل، وجاءتها فكرة استخدام البيانو، في توصيل رسالة التكامل إلى الطفل، وأن الحياة مثل أصابع البيانو، بها الأبيض والأسود المعبرين عن الخير والشر.