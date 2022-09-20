مقدمة «رحلة سعيدة»: برنامجي للأسرة والطفل.. وأتحدث مع الصغار باحترام

قالت زهرة رامي، مقدمة برنامج «رحلة سعيدة»، إنها تعشق تقديم برامج للأطفال، إذ بدأت لديها الفكرة عندما رغبت في تقديم حدوتة للأطفال في الصباح، لتعويض غياب بعض البرامج القديمة مثل «أبلة فضيلة»، وعندما قدمت للعمل في الإذاعة خصصت فقرة من فقرات برنامجها للأطفال، وحققت تلك الفقرة نجاحًا باهرًا، «لما روحت إذاعة تانية قالولي اعملي برنامج للأطفال وبرضه نجح الحمد لله، لما روحت إذاعة ثالثة عرضوا عليا أعمل برنامج للأطفال، وبرضه نجح، لذلك بقي اسمى مرتبطا ببرامج أطفال».

لم يكن تركيزها أن تصبح مذيعة أطفال

وأضافت «رامي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة «دي إم سي»، أن اسمها ارتبط ببرامج أطفال رغم أنها لم يكن تركيزها أن تصبح مذيعة أطفال، لكنها في الوقت ذاته تحب الأطفال وتشعر بأن هناك علاقة بينها وبينهم، كما أن الأطفال يستوعبونها بشكل كبير، وهناك لغة حوار بينهم، «بنوصل لبعض بسرعة، يمكن دلوقتي أكتر حاجة تستفز أي طفل، لما واحدة تقابل طفل تقوله إزيك يا حبيبي عامل إيه؟، الطفل دلوقتي ممكن يرد عليها يقولها مالك عاملة وشك كده ليه وإنتي بتكلميني».

تتحدث مع الأطفال بشكل جيد وتحترمهم

وأوضحت مقدمة برنامج «رحلة سعيدة»، أنها تتحدث مع الأطفال بشكل جيد وتحترمهم، «بشوف أن العيال هم المستقبل، إحنا أهم حاجة نركز على الحاجات اللي في جيلنا باظت، عشان مش تبوظ في الجيل اللي جاي، ميطلعش عندهم نفس المشاكل اللي كانت عندنا»، موضحة أن أطفال الجيل الحالي مبهرون، «بشوف الأطفال اليومين دول حاجة تفرح، ناقص بس أننا نهتم بيهم ونستوعبهم، بلاش نديلهم بالمعلقة اللي إحنا أخذناه من الدنيا، لازم نحس أننا بنتكلم مع الكبار أثناء حديثنا مع الأطفال، لكن باختلاف المفردات فقط».

وأشارت إلى أن الأطفال حاليا نشأوا في عصر السرعة والإنترنت والبلوجرز، «الأطفال بقت مختلفة، لكن الطفل طفل بيحب يلعب ويدلع وياخد حنان ويبقى مهم عند أهله»، موضحة أن برنامج «رحلة سعيدة» سيكون برنامجا للطفل والأسرة، وليس مقتصرا على الطفل فقط.