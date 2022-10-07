الشيخ «الطاروطي» يحيي احتفال المولد النبوي الشريف في المنوفية

احتفل أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالمولد النبوي الشريف على الطريقة الحامدية الشاذلية، بحضور الدكتور الشيخ عبدالفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وفضيلة الشيخ محمد أبو سريع المبتهل بالإذاعة والتلفزيون والعمدة أحمد نجم كبير الإذاعيين بإذاعة القرآن الكريم .

بداية الحفل

وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم من الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وفقرات من الابتهالات والأناشيد في حب رسول الله، وسط حالة من الفرح والبهجة والاستمتاع بين أبناء مدينة تلا الذين جلسوا طوال الليل يحتفلون بذكرى مولد النبوي الشريف.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وقال تامر دويدار أحد أهالي مدينة تلا، إنّ هناك فئة كبيرة من الأهالي تحتفل بذكرى المولد النبوي على الطريقة الحامدية الشاذلية منذ قدم الزمان، إذ يحضر العديد من أهالي قرى مركز تلا إلى المدينة للاحتفال بحضور عدد كبير من المشايخ والمبتهلين لإحياء الحفل الكريم.

وتابع «دويدار» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن هذا الحفل يقام كل عام بحضور المئات من أهالي مدينة تلا والقرى المجاورة، حيث يتم الاحتفال يومين متتاليين طوال الليل في ذكر رسول الله على الطريقة الحامدية الشاذلية.