«محمود» يشارك بمنصة «يوثينك» في تحدي عالمي للرسم: «بنقل الثقافة المصرية»

شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في المشروعات الفردية والمنصات التي تهدف إلى دعم مهارات الشباب، والمساعدة في وضعهم على بداية الطريق المتوافق مع ميولهم، ومن ضمن المنصات المشاركة بجدارة في تلك المساهمات هي «يوثينك».

يحكي محمود طاهر طالب بكلية التجارة جامعة حلوان والمدير التنفيذي للمنصة، أن «يوثينك» بدأت كنشاط مدرسي في نوفمبر 2019، للطلبة في الصف الثاني الثانوي لعرض مواهبهم في الكتابة، الرسم، التصوير، وغيرها من الأنشطة الأخرى، ولكنه قرر فيما بعد توسيع نشاط المنصة لتخدم أكبر عدد من الطلبة ليس فقط في مرحلة التعليم الثانوي بل في كافة المراحل التعليمية بما فيها الجامعة.

الاهتمام بتوعية الشباب

الاهتمام بتوعية الشباب من خلال منصة أونلاين، هو ما حاول «محمود» فعله، بحسب كلماته لـ«الوطن»، قائلًا: «بدأت المشروع منذ 3 سنوات بصفتي رئيس اتحاد الطلبة ولكن قررت تطويره بحيث يصبح منصة أونلاين الهدف منها تقديم محتوى توعوي للشباب عن قضايا مثل التنمر والتحرش، بجانب تقديم كل المعلومات التي قد يحتاجوها لاستغلال مواهبهم ووقتهم بشكل مفيد».

أشار «محمود» إلى أحدث التحديات التي شاركت بها المنصة، وهو فعالية «inktober»، عبارة عن تحدي سنوي للفنانين على مستوى العالم لنشر رسوماتهم بالحبر على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج بنفس الاسم «inktober»، ومع الوقت امتد هذا التحدي ليشمل جميع أشكال الرسم المتاحة بما فيهم الفن الرقمي.

رسومات مستوحاة من الثقافة المصرية

تصمنت مشاركة منصة «يوثينك» في التحدي، على صنع رسومات من الحبر تعبر عن الشارع المصري، وجرى اختيار كلمات مستوحاة من الشارع المصري مثل «شاي، كشري، فول وطعمية»: « واجهنا مشكلة اختلاف ثقافة المجتمعات وهي مشكلة شائعة بين المشاركين في التحدي العالمي، نظرًا لصعوبة تصور الكلمات المرتبطة بثقافات أخرى لم يعاصروها، لذا قررنا جمع 30 فنانًا ليختار كلًا منهم كلمة تتناسب مع الثقافة المصرية لكل يوم من الشهر، ما عدا يوم 31، تركنا حرية الاختيار للمشاركين»، بحسب «محمود».

لاحظ «محمود» التفاعل الكبير على الشكل الجديد للتحدي وردود الفعل الحماسية، وقرر الفريق القائم على عمل المنصة، اختيار بعض المشاركات المميزة في نهاية التحدي، وتنظيم معرضًا لها بالإضافة لتحويل تلك الرسومات إلى منتجات مختلفة يمكن بيعها كتشجيع لهؤلاء الفنانين.