«بانلاستيك».. مبادرة شبابية لرفع الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية

أكد أحمد ياسين مؤسس شريك في مبادرة «بانلاستيك»، أن حملة تطهير الشواطئ من سيدي بشر إلى المندرة في الإسكندرية، من أكبر حملات التطهير في العالم: «ننظف 8 شواطئ من المندرة إلى سيدي بشر لتوعية المواطن في نهاية الصيف، وبخاصة أن المخلفات البلاستيكية تبقى من 400 إلى 1000 سنة بجميع الأنواع والأشكال، حيث يتم إلقائها على الشاطئ ثم تصل إلى البحر المتوسط».

وأضاف «مسعد»، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الحملة تضم شرائح كثيرة من الإسكندرية كمتطوعين من نوادي ومدارس حكومية وخاصة بالإضافة إلى المعاهد والأكاديميات والكليات، حيث نخلق وعيا ونكبر دائرة المعرفة الخاصة بالبلاستيك أحادي الاستخدام وأخطاره».

وأشار مؤسس شريك مبادرة بانلاستيك، إلى أن بانلاستيك عبارة عن كلمتين، وهما ban التي تعني حجب أو حظر ولاستيك التي تشير إلى البلاستيك أحادي الاستخدام، وجرى دمجهما في كلمة واحدة حتى يفكر المستمع فيها، وتصل الفكرة بأن البلاستيك الأحادي مضر بالبيئة.

تسليط الضوء على القضايا البيئية في الإسكندرية

وتابع: «بدأنا في عام 2018 بالإسكندرية، من أجل تسليط الضوء على قضايا البيئية في ثاني أكبر مدينة في مصر وسادس أكبر مدينة في أفريقيا وهي الإسكندرية، ولا نرغب في المركزية ولكن في ظهور مبادرات كثيرة تستهدف الحفاظ على البيئة والحد من تلوثها».

أكثر من 600 متطوع

وأكد أحمد ياسين مؤسس شريك مبادرة بانلاستيك: «نستهدف أكثر من 600 متطوع مقسمين على الـ 8 شواطئ التي تغطي شرق الإسكندرية، ونستهدف كسر أكثر من 2 طن بلاستيك نحصل عليها من الشواطئ، والهدف الأساسي هو التوعية، والهدف الثاني منع 2 طن بلاستيك من الوصول إلى البحار».