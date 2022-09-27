محافظ المنيا يقود مسيرة شبابية احتفالا باليوم العالمي للسياحة

قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مسيرة شبابية نظمتها مديرية الشباب والرياضة على كورنيش النيل، بالاشتراك مع إدارة السياحة بالمحافظة وهيئة تنشيط السياحة ومديرية الثقافة، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، احتفالا باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، في إطار توعية المجتمع بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة، والتعريف بدور المحافظة الثقافي والتاريخي على مر العصور.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة وممثلي الفنادق السياحية وبرلمان شباب مصر.

محافظات الصعيد في مقدمة اهتمامات الدولة

ونقل المحافظ تهانيه وتحياته لأهالي المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية على وضع محافظات الصعيد بوجه عام في مقدمة اهتمامات الدولة وبصفة خاصة محافظة المنيا، لافتا إلى أنه تم وضع خطة للترويج لتاريخ المحافظة الذي يمتد عبر العصور الفرعونية والقبطية والرومانية واليونانية والإسلامية والعصر الحديث، كما شهد المحافظ عددا من العروض والفقرات الفنية التي قدمها قصر ثقافة المنيا، وتفقد معرض الصور الذي أقامته مديرية السياحة لعرض المواقع الأثرية بالمحافظة.

المنيا ثالث محافظة غنية بالآثار

يذكر أن محافظة المنيا هي ثالث محافظة غنية بآثارها على مستوى الجمهورية بعد محافظتي الجيزة والأقصر، فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم والسيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين، لينعم الجميع بالأمن والسلام.

كما تضم المحافظة، العديد من المواقع الأثرية والسياحية الهامة، منها منطقة بني حسن بمركز أبو قرقاص ومنطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس ومنطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط ومنطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.