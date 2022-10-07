أبرز المعلومات عن قطار «يوم القيامة الروسي» المتجه نحو أوكرانيا.. ينذر بحرب نووية

تطور كبير تشهده الحرب «الروسية - الأوكرانية» ينذر بتصعيد جديد خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية، صورا جوية تظهر تحرك القطار الروسي الذي يطلق عليه «قطار يوم القيامة»، يحمل على متنه أسلحة نووية وبالستية تعد الأخطر في العالم.

وذكر التقرير، أن القطار المحمل بالمركبات والمعدات يتحرك وسط روسيا، متجهًا إلى الخطوط الأمامية بأوكرانيا، بعد أيام قليلة من تهديدات روسية للغرب باستخدام الأسلحة النووية.

وخلال الفترة الماضية تعددت المطالبات بتنفيذ ضربة نووية خفيفة في الأوساط القومية الروسية، كذلك طلب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، استخدام السلاح النووي على المستوى المنخفض ضد أوكرانيا، بحسب سكاي «نيوز عربية».

«الوطن» ترصد أبرز المعلومات عن قطار يوم القيامة النووي الروسي:

1- يتبع المديرية الرئيسية الـ12 بوزارة الدفاع الروسية وهي المسؤولة عن الذخائر النووية وتخزينها وصيانتها ونقلها وتسليمها للوحدات المختصة.

2- ينقل قوات النخبة النووية الروسية.

3- يعتقد أنه ضمن مشروع قطارات «بارجوزين» النووية الروسية.

4- يحمل 6 صواريخ بالستية عابرة للقارات من طراز «آر إس 24 يارس».

5- تحديد مكان وجود قطار الصواريخ أمر صعب، فهو ينتقل من مكان إلى آخر قاطعا مسافة 1000 كيلومتر في اليوم الواحد.

قدرة نووية عالية

6- كل صاروخ على القطار يحمل من 3 إلى 6 رؤوس نووية، ويعد القطار منظومة صواريخ استراتيجية محمولة.

7- قادر على ضرب المعتدي بالصواريخ، حتى بعد أن يبادر إلى توجيه الضربة الصاروخية على مواقع الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

8- يمكنه الاختباء داخل أنفاق السكك الحديدية.