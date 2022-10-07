«الصحة»: ضبط وإعدام 16 طن حلوى وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 12 طنا و93 كيلو جراما من الحلوى والأغذية المتنوعة، و386 لتر عصائر ومشروبات، لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي، وحتى 5 أكتوبر الجاري، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد، والمنشآت الغذائية المختلفة.

المرور على 2473 مصنع حلوى ومنشأة غذائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 2473 مصنع حلوى ومنشأة غذائية، وجرى سحب 3587 عينة من الحلوى والمواد الغذائية لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء وتصنيع وبيع الحلوى.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يجري رصدها.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى ضبط 4 أطنان و844 كيلو جراما من الحلويات والأغذية المتنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 1949 محضرًا لما جرى رصده من مخالفات، إلى جانب إغلاق 253 منشأة تُدار بدون ترخيص، وتحتوي على مصادر تلوث.

تكثيف الرقابة على مصانع وأماكن عرض حلوى المولد

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على مصانع وأماكن عرض حلوى المولد، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيقها، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، كما تهيب الوزارة بالمواطنين، عدم شراء حلوى مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.