تفاصيل خدمات الشباك الواحد في العبور.. تنطلق الأحد للتيسير على المواطن

أعلن جهاز مدينة العبور بالقليوبية انطلاق خدمة الشباك الواحد بجهاز المدينة، اعتبارًا من الأحد المقبل، في إطار الجهود المبذولة والخطة الموضوعة من قبل جهاز المدينة بالتنسيق والتعاون بين الجهاز والجهات المعنية والوزارات المختلفة؛ للتسيير على المواطنين، وتقديم خدمات أفضل لهم.

4 شبابيك توفر الخدمة في جهاز العبور

أوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، في بيان، أنّه جرى الاتفاق على تفعيل منظومة الشباك الواحد بإدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز، وتخصيص 4 منافذ تيسيرًا عليهم في إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بالوحدات السكنية بعد الموافقة على انتداب بعض الموظفين الإداريين بشركة الغاز الطبيعي للعمل بأجهزة المدن؛ لتسهيل إجراءات التعاقد مع المواطنين.

خدمات الشباك الواحد في جهاز مدينة العبور

وأضاف رئيس جهاز العبور، أنّ الخدمات التي ستقدم من خلال منظومة الشباك الواحد داخل منافذ جهاز المدينة هي:

- عمل طلبات المعاينة.

- الاستعلام عن أوراق التعاقد ومراجعتها.

- شحن كروت العدادات المسبقة الدفع.

وأكد رئيس جهاز العبور، تشغيل منظومة الشباك الواحد فعليا بدءًا من الأحد المقبل 9 أكتوبر في إطار تقديم كل ما هو أفضل للمدينة والمواطنين، منوها بافتتاح قسم ثانٍ العبور بحارة الخدمة بالمحور الغربي بالمنطقة الفاصلة بين الحي التاسع والمنطقة الصناعية؛ لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين قاطني المنطقة، إذ جهز بأحدث الأجهزة المتطورة؛ لإنجاز مهام المواطنين في سهولة ويسر دون أي معوقات على مساحة 9650 مترا مربعا، ويتكون من مبنى القسم وملحق به سجل مدني لخدمة المواطنين، ومبنى معسكر لقوات أمن العبور بخلاف مبنى التأهيل والإصلاح الجغرافي، ومبنى استراحة للضباط، كما استحدثت أماكن انتظار للسيارات أمام القسم لخدمة مرتاديه.