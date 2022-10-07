السياحة تشارك بمعرض «الفيتور» بإسبانيا لاستعادة معدلات ما قبل جائحة كورونا

أعدت وزارة السياحة والآثار أجندة للمعارض والبورصات السياحية الدولية التي ستشارك بها الوزارة خلال العام المقبل في إطار استعدادها للعام الجديد الذي يأمل القطاع السياحي الحكومي والخاص عودة الحركة لمعدلاتها الطبيعية.

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار خلال خطابها لغرفة المنشآت الفندقية اعتزامها المشاركة في معرضين من أكبر المعارض السياحية بالعالم سيتم تنظيمها في الموسم السياحي 2023، وهما معرض «الفيتور2023»، والذي سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير المقبل، ومعرض "ITB 2023" الذي سيقام بمدينة برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المشاركة السياحية المصرية بهذين المعرضين تأتى لأهمية التواجد السياحي المصري على خريطة الأحداث السياحية العالمية.

قيمة المشاركة بالجناح المصري بالمعرضين

وأضاف خلال الكتاب الدوري الذي تم إرساله إلى كافة فنادق الجمهورية فئة 3و4و5 نجوم أن قيمة الاشتراك بالجناح المصري بأي من المعرضين هي 2750 يورو «فقط ألفان وسبعمائة وخمسون يورو فقط لا غير»، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم غرفة المنشآت الفندقية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه حال رغبة الفنادق المصرية المشاركة في أي من المعرضين أو في كلا المعرضين فعليها سداد القيمة المطلوبة للمشاركة علما بأن الحجز بأولوية السداد نظرا لأن الأماكن محدودة.

عروض الصوت والضوء بالهرم

وفى سياق متصل أرسل محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خطابا إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية يخبرها خلاله إنه سيتم إلغاء عروض الصوت والضوء بالهرم بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل وذلك بسبب أعمال التطوير التي ستتم لعروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم خلال تلك الفترة وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق الأثرية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعد أجندة بأهم المعارض والبورصات السياحية العالمية الإقليمية التي تشارك بها كل عام.