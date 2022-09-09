"الغرف السياحية" تحدد ضوابط وأماكن تركيب كاميرات المراقبة في الفنادق

بعد مطالبة وزارة السياحة والآثار، لكافة فنادق الجمهورية بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في إطار المنظومة الأمنية الجديدة للمنشآت الفندقية المصرية، حددت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية الأماكن المطلوب تغطيتها بكاميرات المراقبة بالفنادق.

وشملت الأماكن المطلوب تغطيتها جميع البوابات عكس اتجاه السير وباستخدام الكاميرات الثابتة، وجميع الطرقات الداخلية داخل المباني باستخدام الكاميرات الثابتة الداخلية، إلى جانب الطرق والشوارع الداخلية باستخدام الكاميرات الثابتة الخارجية وأماكن انتظار السيارات «فوق الأرض - تحت الأرض»، باستخدام الكاميرات الثابتة الخارجية.

مداخل ومخارج المباني

كما شملت مداخل ومخارج المباني، الأساسية والطوارئ، وأماكن تردد الزائرين «كافيتريات ومطاعم - صالات انتظار- قاعات استقبال - مدرجات - صالات العرض»، فضلا عن أبواب جميع المخازن بواسطة الكاميرات الثابتة لتوفير مراقبة على مدار الـ 24 ساعة، والأرشيفات وأماكن حفظ الوثائق والمكاتبات، وغرف توزيع الكهرباء واللوحات الرئيسية للكهرباء بالفنادق، إلى جانب جميع الغرف والشبابيك الخاصة بالتعاملات المالية.

ضرورة الحصول على موافقة اللجنة القومية للتنسيق الأمني

وفى سياق متصل، طالب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كافة فنادق الجمهورية بضرورة الحصول على موافقة اللجنة القومية للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية باعتبارها شرط من شروط ترخيص وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة، وذلك وفقا للمواصفات الفنية الصادرة من قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة العامة للمساعدات الفنية وذلك حتى يتسنى فحص تلك المنشآت للتأكد من استيفائها لتركيب منظومة الكاميرات .

وأضاف المنشور الدوري رقم 159لسنة 2022 والذى تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية إن وزير السياحة والآثار، اعتمد المحضر الأول لاجتماع اللجنة الدائمة للتراخيص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2022 على ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022، لافتا إلى أن الاجتماع خرج ببعض التوصيات من بينها، اعتبار اللجنة القومية للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالإفادة عن استيفاء المنشآت الفندقية لمنظومة كاميرات المراقبة دون غيرها.