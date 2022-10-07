عمرو مصطفى يروج لأغانيه الجديدة بـ صور ومقاطع فيديو.. «قريبا»

شوّق الفنان عمرو مصطفى، جمهوره ومتابعيه، للأغاني الجديدة التي سيطرحها عبر «يوتيوب» والمنصات السمعية والإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال نشر عدة مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، الأمر الذي تفاعل معه عدد من رواد السوشيال ميديا.

وروّج عمرو مصطفى، لعدد من الأغاني السنجل التي لم يعلن عن موعد طرحها بعد، واكتفى بإرفاق كلمة «قريبًا» مع أي مقطع دعائي للأغنية التي يروج لها عبر حسابه، بخلاف هاشتاج يحمل اسم المصنع في إشارة منه لعنوان الألبوم، المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأغاني الجديدة التي يعود من خلالها للغناء.

جمهور عمرو مصطفى يطالبوه بعدم الغياب

وطالب عدد من متابعي عمرو مصطفى بضرورة عدم الاختفاء كثيرًا وطرح أغاني كثيرة وألبوم كامل كل فترة، وتغزل آخرون في كلمات الأغاني وأبدوا إعجابهم بالكلمات والألحان.

ومن الأغاني التي روّج لها «سيبوه، اسلمي، مين هيجاريه، رقصة»، ونشر لها عدة مقاطع قصيرة يظهر خلالها وهو يغني سواء بمفرده أو بصحبة عدد من أصدقائه داخل الاستديو الذي يقوم بالتسجيل فيه.