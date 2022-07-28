عمرو مصطفى: سأطرح 55 أغنية.. وغير راضٍ عن ألبوم «لعبت مع الأسد»

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه سيطرح 55 أغنية خلال العام الجاري، طٌرح منهم حتى الآن 3 أغنيات من بينها، «إلا أنا ورقصة»، مضيفا أنه غير راضٍ عن ألبوم «لعبت مع الأسد».

عمرو مصطفى: ألبوم «لعبت مع الأسد» لم يحقق ما أرجوه

أضاف خلال استضافته فى برنامج أجمد 7 الساعة 7 عبر نجوم إف إم، أن ألبومه الأخير «لعبت مع الأسد»، الذي طرحه منذ عامين، لم يحقق ما يرجوه حيث إن رؤيته الفنية لم تكن له، ولكنها كانت لصالح شخصيات أخرى.

تابع عمرو مصطفى، أن له أغنيات كثيرة مع عدد من المطربين ماعدا عمرو دياب، حيث اختار لنفسه أغنيات «لمستك، الكبير كبير وإلا أنا وتحيا مصر»، بينما اختار لزملائه أغنيات «طوبة فوق طوبة» لأمال ماهر و«بشرة خير» لحسين الجسمي و«أحلى حاجة فيكي» لمحمد حماقي.

مصطفى: نوال الزغبي من أقرب الشخصيات لقلبي

كما كشف عمرو مصطفى، عن حبه الشديد للفنانة نوال الزغبي والتي أكد أنها من أقرب الشخصيات لقلبه لكونها طيبة وتحبه ولا تحدث مشاكل أو أزمات له فى حياته.