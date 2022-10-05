«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو لمواطنين يضعون «حجارة وإطارات» على طريق الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، متضمنا وضع بعض المواطنين، الحجارة والإطارات، بأحد الطرق بالإسماعيلية، بسبب وقوع حادث، وجرى ضبط المتسبب في الحادث.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمناً الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية باصطدام سيارة ربع نقل بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق المشار إليه، ما تسبب في وفاته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

أهالي يضعون إطار سيارة وحجارة في الطريق

وتبين وضع بعض الأهالي، إطار سيارة وحجارة بمحيط موقع الحادث، لحين وصول سيارة الإسعاف، وجرى ضبط السيارة وقائدها المتسببين في الحادث، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.