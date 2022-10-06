«الداخلية» تحرر 2105 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها المرورية 2105 مخالفة، لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك ضمن إجراءات وزارة الداخلية للتأكد من صحة الأوراق الثبوتية للسيارات، والتشديد على ضرورة تركيب الملصق.

تحرير 2105 مخالفة

أسفرت حملات المرور عن تحرير 2105 مخالفة، عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة بالشوارع، وضبط 1229مخالفة لقائدي الدراجات النارية وذلك لعدم ارتداء الخوذة.

وزارة الداخلية تواصل حملاتها

وفي وقت سابق، وكانت أهابت وزارة الداخلية، مالكي المركبات بجميع أنواعها، لسرعة التوجه لإدارات المرور التابعة لهم، بهدف لانتهاء من تركيب الملصق الإلكتروني، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية بجميع أشكالها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

1- سحب الترخيص لفترة شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

2- تقع عقوبة على صاحب المخالفة بالحبس فترة تصل لـ 6 أشهر.

3- تقع على صاحب المخالفة غرامة تبدأ من 300 جنيه ولاتزيد عن 1500 جنيه.

4- أو تقع عليه إحدى العقوبتين السابقتين بالحبس أو الغرامة، وذلك وفقًا لقانون المرور.