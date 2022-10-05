الداخلية: إدارة تصاريح العمل تستقبل المواطنين يومي الخميس والسبت

قررت وزارة الداخلية، استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني بزهراء مدينة نصر خلال يومي «الخميس، السبت» الموافقان 6 و8 أكتوبر.

مواعيد العمل

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، أن العمل يبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج، لقضاء إجازة المناسبتين ذكرى السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف، والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

ذكرى 6 أكتوبر وقرب المولد النبي الشريف

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم وبمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وقرب الاحتفال بالمولد النبي الشريف.