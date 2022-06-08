أنجلينا جولي وبراد بيت على أبواب المحاكم قريبا.. ما السبب؟

تقف هوليوود على أعتاب محاكمة جديدة بين الزوجان الأشهر أنجلينا جولي وبراد بيت، وذلك بعد ما رفع الأخير دعوى قضائية ضد زوجته السابقة ووالدة أبنائه الـ6، يتهما فيها ببيع حصتها في مزرعة العنب «شاتو ميرافال» ومصنع النبيذ التابع لها في فرنسا بشكل غير قانوني، على حد تعبيره.

براد بيت يسعى إلى إبطال بيع مزرعة العنب الفرنسية

قدم براد بيت وثائق جديدة لمحكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، وأدعى أن زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي سعت عن قصد لإلحاق الأذى به من خلال بيع مصالحها في شركة النبيذ التي اشتروه معًا في عام 2008، ويقول إنهما اتفقا على عدم بيع أسهمهما مطلقًا دون إذن الطرف الآخر، كما طلب إجراء محاكمة بواسطة هيئة محلفين، وذلك وفقا لما نشره موقع «بيبول».

ويسعى الممثل الأمريكي من خلال الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات بالمبلغ الذي سيتم إثباته في المحاكمة، بالإضافة إلى إعلان بطلان بيع أنجلينا جولي لنصيبها.

مقرب من «جولي»: «بيت» يحاول توريطها في دعاوى قانونية

وعلى الجانب الأخر، قال مصدر مقرب للممثلة الأمريكية إن رواية براد بيت ليست صحيحة: «دعوى السيد بيت ضد السيدة جولي هي امتداد لرواية كاذبة، وحقيقة الوضع لم يتم الإعلان عنه بعد، بعد الأحداث التي أدت إلى تقدمها بطلب الطلاق وسنواتها المكرسة لرعاية أطفالهم، لم تتمكن السيدة جولي والأطفال من العودة إلى المزرعة، واتخذت القرار الصعب ببيع حصتها في بعد تقديم العديد من العروض لزوجها السابق، وجدت شريكًا تجاريًا لديه خبرة في صناعة الكحول».

وأضاف المصدر المقرب من أنجلينا جولي: «من المؤسف أنه بعد خروجها من العمل بشكل صحيح وقانوني، يورطها السيد براد بيت في عدة دعاوى قضائية».