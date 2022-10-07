أغنية على شانك لـ نانسي عجرم تكسر حاجز المليون مشاهدة: حبك مانجا وتفاح

كسرت أغنية «على شانك» للفنانة نانسي عجرم، التي طرحتها في الساعات الماضية، حاجز المليون مشاهدة بمجرد طرحها على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

وتصدرت الأغنية قائمة الأعلى مشاهدة عبر «يوتيوب»، بخلاف تصدرها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب الكلمات واللحن الذي يحمل نغمات من الموسيقى الهندية، و«اللوك» الجديد الذي ظهرت به النجمة اللبنانية.

أغنية على شانك للفنانة نانسي عجرم، من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ستديو ميكستايب هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج Leila Kanaan.

لوك جديد لـ نانسي عجرم

واعتمدت نانسي عجرم في الأغنية الجديدة التي حققت ما يزيد على مليون و300 ألف مشاهدة، طريقة مختلفة لتسريحة الشعر الخاص بها، والملابس والاكسسورات التي تزينت بها، والتي حملت الطابع الهندي الذي يتميز بالألوان الزاهية.

كلمات أغنية على شانك لـ نانسي عجرم

وتضمنت كلمات أغنية على شانك باللهجة المصرية:

على شانك ممكن أخبّط أو أزعّق أو أكسّر

على شانك أهدّ الدنيا حبيبي بس إنت تأشّر

على شانك آه آه آه

على شانك ممكن أعيش أسبوع ما باكلش ولا أشرب

على شانك ممكن أسافر واتشحطط واتغرّب

حبك سفاح مجرم وماسكلي سلاح

حبك مانجا وتفاح

قلبي مكنش متاح

خزنة ومالهاش مفتاح

لكن لمّا لقاك إرتاح

على شانك كل الدنيا في كفة وإنت في كفة

على شانك ممكن أنام في الثلج عشان تدّفا

على شانك من فرحتي هعمل في الشارع زفّة

على شانك مهما هقول في كلام مش هيكون وفّى