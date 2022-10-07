8 معلومات عن قطار يوم القيامة الروسي.. «يحمل 18 رأس نووية»

نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية، صورا جوية تظهر تحرك القطار الروسي الذي يطلق عليه «قطار يوم القيامة»، الذي يحمل على سطحه أسلحة نووية وبالستية ويعتبر من أخطر الأسلحة النووية في العالم.

الصور كما زعمت الصحيفة لقطار محمل بالمركبات والمعدات يتحرك وسط روسيا، متجهًا إلى الخطوط الأمامية بأوكرانيا، وذلك بعد أيام قليلة من تهديدات روسية للغرب باستخدام الأسلحة النووية.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن قطار يوم القيامة النووي الروسي، حسبما «سكاي نيوز»، كما يلي:

ينقل قوات النخبة الروسية

1- يتبع المديرية الرئيسية الـ12 بوزارة الدفاع الروسية وهي المسؤولة عن الذخائر النووية وتخزينها وصيانتها ونقلها وتسليمها للوحدات المختصة.

2- ينقل قوات النخبة النووية الروسية.

3- يعتقد أنه ضمن مشروع قطارات «بارجوزين» النووية الروسية.

4- يحمل 6 صواريخ بالستية عابرة للقارات من طراز «آر إس 24 يارس».

له قدرات نووية عالية

5- كل صاروخ على القطار به من 3 إلى 6 رؤوس نووية، ويعتبر القطار نفسه منظومة صواريخ استراتيجية محمولة.

6- قادر على ضرب المعتدي بالصواريخ.

7- ينتقل من مكان إلى آخر قاطعا مسافة 1000 كيلومتر في اليوم الواحد، لذلك يصعب تحديد مكان وجوده.

8- يمكنه الاختباء داخل أنفاق السكك الحديدية.