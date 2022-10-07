هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمطروح.. «بشاير الشتاء هلت»

سقطت أمطار خفيفة، منذ قليل، على مدينة مرسى مطروح في بعض المناطق المطلة على البحر، وشهدت المدينة غيوما وسحبا منخفضة محملة بمياه الأمطار، تحاصر سماء مطروح والساحل الشمالي من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وحتى مدينة سيدي براني بالقرب من الحدود المصرية الليبية.

وقف الصيد في مطروح

وقال منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمحافظة مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إن هناك توقف لعمليات الصيد في البحر بسبب طقس اليوم غير المستقر، ووجود مد وجزر ومتوقع سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة مع نشاط الرياح، ما يؤثر سلباً على البحر والصيد ويشكل خطورة على الصيادين، وجرى منع الصيد من موانئ مرسى مطروح الشرقية والغربية والسلوم لحين استقرار حالة البحر وذلك للحفاظ على أرواح البحارة.

تحذيرات من سقوط أمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من سقوط أمطار، موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة المتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وتمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحرى، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، في أجواء خريفية معتدلة.

نشاط الرياح اليوم

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الريح ضمن طقس اليوم، وهي مستمرة على مسطح البحر المتوسط لليوم الثاني على التوالي، ما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 وحتى 2.5 متر، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة هناك.