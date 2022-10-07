ترقب أهالي الإسكندرية لحفل جورج وسوف 29 أكتوبر.. «اشتقنا يا مصر»

يترقب أهالي محافظة الإسكندرية الحفل الغنائي للمطرب جورج وسوف، والذي من المقرر إحياؤه 29 أكتوبر الحالي، وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها «سلطان الطرب» الإسكندرية، وهو ما يسعى معه العديد من محبي «أبو وديع» لمعرفة طرق الحجز ومكان الحفل.

جورج وسوف يعلن موعد حفله في الإسكندرية

وأعلن جورج وسوف عن موعد حفله الغنائي في الإسكندرية يوم 29 أكتوبر، وذلك عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، معبرا عن اشتياقه لمصر بقوله «آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر».

وكانت آخر أغنيات جورج وسوف هي «ياه ع الزمن» باللهجة المصرية، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، ونالت إعجاب الجمهور، وحصدت مشاهدات مرتفعة.

حفل جورج وسوف في الإسكندرية

ويعد حفل جورج وسوف هو الثاني الذي تشهده محافظة الإسكندرية خلال الشهرين الماضيين، حيث أحيا الفنان تامر حسني حفلا نهاية الشهر الماضي داخل أحد الفنادق، وقدم عددا من أغنياته المختلفة، فيما ينتظر محبي «الوسوف» حفله الشهر الجاري.