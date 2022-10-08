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شيرين عبدالوهاب وصابر الرباعي وأنغام أبرز نجوم حفلات اليوم

كتب:

بسمة شطا
03:59 ص | السبت 08 أكتوبر 2022
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

سيكون الجمهور على موعد مع عدد من نجوم الوطن العربي، مساء اليوم، في حفلات غنائية مميزة، سيقدمون خلالها عددًا من أغانيهم التي طالما أحبها متابعيهم.

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ضمن احتفالية اليوبيل الفضي، وسينطلق الحفل في الثامنة مساءً.

نجوم حفلات اليوم 

ولاقى الحفل إقبالًا كبيرًا على تذاكره الخاصة، وتتراوحت التذاكر ما بين 500 إلى 200 جنيه مقسّمة إلى 4 فئات مختلفة من الجمهور.

كما يحيي الفنان صابر الرباعي، حفلًا غنائيًا، في مدينة مونتريال بدولة كندا، وسط حضور جماهيري كبير؛ للاستماع إلى أغانيه المميزة.

أنغام في الرياض

وتحيي الفنانة أنغام حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية، وستقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة، خاصة أنّها تعيش حالة كبيرة من النشاط الفني في المملكة، خلال الفترة الماضية، من حيث الحفلات الغنائية.

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بقلم بسمة شطا