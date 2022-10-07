جون كيري: أهمية قصوى لقمة المناخ في مصر للتأكد من التزام الدول بتعهداتها

أكد المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، الأهمية القصوى لقمة المناخ «كوب 27» التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.

وشدد «كيري»، في تصريح خاص لقناة «الحرة» الأمريكية الإخبارية اليوم، من أبو ظبي ـ على ضرورة التأكد خلال قمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، من مدى التزام الدول بتعهداتها حول مكافحة التغيرات المناخية.

كيري: بعض دول العالم حققت بالفعل التزامات

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بعض دول العالم حققت بالفعل التزاماتها حول المناخ، ولكن هناك مجموعة أخرى من الدول لم تحقق حتى الآن أي التزامات قطعتها على نفسها بشأن مكافحة التغيرات المناخية.

ودعا «كيري» دول العالم إلى الالتزام بتعهداتها في مكافحة تغير المناخ، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية حشد جهود التعاون الدولي من أجل وقف الانبعاثات الكربونية.

مصر تستضيف مؤتمر المناخ الشهر المقبل

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر المناخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

ويهدف مؤتمر «كوب 27» إلى «إيصال صوت الزعماء الأفارقة لحشد مزيد من الدعم الدولي من أجل التعافي البيئي لإفريقيا»، وفقا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة .