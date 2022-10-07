تراجع تاريخي لأسعار الغذاء في سبتمبر بعد رحلة صعود جنونية

تراجعت أسعار سلة الغذاء العالمي للشهر السادس على التوالي، في هبوط تاريخي بعد رحلة صعود جنونية أشعلتها الحرب الروسية في أوكرانيا، ونقص إمدادات الحبوب وكافة السلع الإستراتيجية، ما يعد مؤشرا على تراجع الطلب على السلع نتيجة موجة التضخم العالمية، وتشديد السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، لأسعار الغذاء إلى 136.3 نقطة في سبتمبر الجاري، وفقا لما تم إعلانه اليوم، وهو ما يمثل انخفاضا حادا من أعلى مستوى قياسي بلغ 159.7 نقطة سجله في مارس الماضي، وأدنى مستوى منذ فبراير، عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا.

أسعار الزيوت والسكر

بحسب «الفاو»، تراجعت أسعار الزيوت النباتية بشكل حاد -6.6%، حيث وصل المؤشر إلى 152.6، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021، نتيجة ارتفاع المخزونات وارتفاع الإنتاج في جنوب شرق آسيا.

كما انخفضت أسعار السكر بنسبة 0.7% حيث استفادت الأمطار من غلة المحاصيل القائمة في البرازيل، كما أدى انخفاض أسعار الإيثانول إلى زيادة استخدام قصب السكر لإنتاج السكر.

وانخفضت تكلفة منتجات الألبان بنسبة 0.6%، وانخفضت تكلفة اللحوم بنسبة 0.5%، مع انخفاض أسعار لحوم الأغنام أكثر من غيرها، مدعومة بتأثيرات تحركات العملة.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 1.5% مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود.

انخفاض مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء

وفي أغسطس الماضي، انخفض مؤشر «فاو»، لأسعار الغذاء بنسبة 8.6% على أساس شهري إلى 140.9 نقطة في يوليو الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2018.

يعد مؤشر «فاو»، لأسعار الغذاء هو مقياس للتغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، ويتألف من متوسط ​​خمسة مؤشرات أسعار لمجموعة السلع مرجحًا بمتوسط ​​حصص التصدير لكل مجموعة، فضلا عن المتوسط ​​المرجح للتجارة لأسعار السلع الغذائية التي تغطي الأسواق الزراعية الرئيسية للحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان.

وتمثل هذه السلع حوالي 40% من إجمالي تجارة السلع الغذائية الزراعية، وتم اختيارها لأهميتها العالية والاستراتيجية في الأمن الغذائي العالمي والتجارة.