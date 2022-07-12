توقعات بارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال النصف الثاني من العام في هذه البلدان

انخفضت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم للشهر الثالث على التوالي، لكن الأسعار لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية في مارس الماضي، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بحسب CNBC.

آسيا لم تشهد بعد ذروة في أسعار المواد الغذائية

تقول سونال فارما، كبير الاقتصاديين في الهند وآسيا (اليابان سابقًا) في البنك الياباني، إن آسيا لم تشهد بعد ذروة في أسعار المواد الغذائية، والتي من المحتمل أن تأتي خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر، بحسب CNBC.

وأضافت فارما، أنه من المرجح أن تشهد بلدان مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والفلبين والهند أعلى زيادة في أسعار المواد الغذائية في النصف الثاني من هذا العام.

تابعت فارما، إن التغيرات في أسعار المواد الغذائية في آسيا تميل إلى التخلف عن الحركات العالمية، حيث تضع الحكومات الإعانات وضوابط الأسعار لتخفيف الأسعار مؤقتًا.

مؤشر الفاو لأسعار الغذاء

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغير الشهري في الأسعار العالمية لسلة من السلع الغذائية، بنسبة 2.3% في يونيو مقارنة بالشهر السابق له، وقد أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية للزيوت النباتية والحبوب والسكر، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 23.1% عما كان عليه قبل عام.

وأوضحت فارما وفريقها، إن صافي الواردات الغذائية يمثل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للفلبين، وهو ثاني أعلى مستوى في آسيا (اليابان سابقًا) بعد هونج كونج.

حصة الطعام من سلة مؤشر أسعار المستهلك الفلبين

يستحوذ الطعام أيضًا على حصة عالية ما يقرب من 35% من سلة مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، كما أن كوريا الجنوبية وسنغافورة في خطر لأنهما يعتمدان بشكل كبير على واردات الغذاء.

الهند تتمتع بالاكتفاء الذاتي من القمح والأرز

وبينما تتمتع الهند بالاكتفاء الذاتي من القمح والأرز، فإن موجة الحر المستمرة في البلاد وتأخر الرياح الموسمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى مثل اللحوم والبيض من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

بدلاً من فرض حظر على التصدير، مما يؤدي إلى تشويه أسعار المواد الغذائية، قالت فارما إن الحكومات يجب أن تستخدم الشكل المستهدف للدعم المالي لمساعدة ذوي الدخل المنخفض في هذا الوقت.

وقالت: «عادةً ما تنفق الأسر ذات الدخل المنخفض جزءًا كبيرًا من استهلاكها على الطعام، لذلك من المهم حمايتها»، بحسب CNBC.