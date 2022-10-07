«فضل ونعمة» يستمر في صدارة الإيرادات ويحقق مليونا و683 ألف جنيه خلال يومين

لليوم الثاني على التوالي يتصدر فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام وبطولة ماجد الكدواني وهند صبري، قائمة إيرادات السينما المصرية، محققا مليون و179 ألف جنيه، وذلك من إجمالي إيرادات حققتها الأفلام المعروضة الذي وصل إلى مليون و650 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار يومين مليون و683 ألف جنيه.

وجاء فيلم «كيرة والجن» في المركز الثاني بقائمة إيرادات السينما اليومية، محققا 135 ألف جنيه، تلاه في المركز الثالث فيلم «تسليم أهالي» بـ 103 آلاف جنيه، بينما تراجع فيلم «عمهم» إلى المركز الثالث محققا 91 ألف جنيه، وتواجد فيلم «أشباح أوروبا»، في المركز الخامس بـ 86 ألف جنيه، وتذيل القائمة فيلم «بحبك» بـ 55 ألف جنيه.

فريق «فضل ونعمة» في عرض خاص بالمملكة العربية السعودية

وحضر فريق عمل فيلم «فضل ونعمة» العرض الخاص للفيلم بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس، من بينهم ماجد الكدواني، هند صبري، المخرج رامي إمام، المؤلف أيمن وتار، بالإضافة إلى المنتج أحمد الجنايني، وحرصوا على التقاط صورة مجمعة مع صورة الزعيم عادل إمام المتواجدة داخل مجمع السينمات الذي شهد إقامة العرض الخاص للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين «فضل»، و«نعمة»، وتأسيسهما مشروع شاحنة متنقلة لبيع طعام، وتدفع براءتهم تاجر المخدرات «فاروق» لإخفاء صناديق بضاعته لديهما، ويساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.

4 أفلام مصرية تعرض في السينمات السعودية

وهناك عدد من الأفلام المصرية المعروضة حاليا في السينمات السعودية، آخرها «فضل ونعمة»، وتتسع القائمة لتشمل «عمهم» بطولة محمد إمام، «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني، بالإضافة إلى «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد.