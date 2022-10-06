«فضل ونعمة» يتصدر إيرادات السينما في أول يوم عرض بـ504 آلاف جنيه

تصدر فيلم «فضل ونعمة» قائمة إيرادات السينما المصرية، في أول أيام عرضه بدور السينما، أمس الأربعاء، بمبلغ 504 آلاف جنيه، من حصيلة إجمالية للإيرادات بقيمة 757 ألف جنيه، وفق تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات فيلم «كيرة والجن»، محققا 76 ألف جنيه، وبعده فيلم «عمهم» بـ54 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الرابع فيلم «تسليم أهالي»، بإيرادات 47 ألف جنيه، ثم «أشباح أوروبا» بإيرادات 44 ألف جنيه، وتذيل فيلم «بحبك» القائمة بـ31 ألف جنيه فقط.

تفاصيل فيلم «فضل ونعمة»

وتدور أحداث فيلم «فضل ونعمة»، حول زوجين يديران شركة لبيع المواد الغذائية، قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر المخدرات «فاروق»، الذي يجعلهما يساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويجمع في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا، بينهم ماجد الكدواني، وهند صبري، ومحمود حافظ، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة لضيف الشرف محمد ممدوح.

أفلام جديدة تنتظرها دور السينما

وتستعد دور العرض السينمائي في مصر لاستقبال عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، بينها فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله السيد، والمقرر عرضه خلال الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، وفيلم «أخي فوق الشجرة»، بطولة رامز جلال، فيما انتهى المخرج محمد جمال العدل من تصوير فيلم «يحيى»، وأعلن المخرج بيتر ميمي عن قرب عرض فيلم «شلبي».