أماكن عرض «فضل ونعمة» لهند صبري في سينما الشعب.. أسعار مخفضة

أعلن الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، المدير التنفيذي لمشروع «سينما الشعب» التابع لوزارة الثقافة، تفاصيل عرض فيلم «فضل ونعمة» في دور السينما التابعة للمشروع بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والمحافظات، إذ يبدأ عرض الفيلم غدا تزامنا مع عرضه التجاري في جميع دور العرض السينمائي.

أماكن عرض «فضل ونعمة» بسينما الشعب

وأضاف تامر عبدالمنعم في تصريح لـ «الوطن»، أن فيلم فضل ونعمة يعرض في سينما الشعب بـ5 مواقع، هي: قصر السينما بجاردن سيتي، قصر الزقازيق، سينما الشعب الأنفوشي، سينما الشعب دمنهور، سينما الشعب الإسماعيلية.

أسعار تذاكر فيلم فضل ونعمة بسينما الشعب

وحسب الأسعار المعلنة سلفا لتذاكر «سينما الشعب»، جرى تحديد سعر تذكرة الفيلم بـ 40 جنيها للحفلات المسائية وأيام الإجازات والعطلات الرسمية، و20 جنيها للحفلات الصباحية، في جميع الأيام ما عدا الإجازات والعطلات الرسمية.

فيلم «فضل ونعمة»

وأعلن المنتج أحمد الجنايني عبر «فيسبوك»، طرح فيلم «فضل ونعمة» غدا في كل السينمات، ويشارك بالعمل مجموعة من النجوم؛ بينهم هند صبري وماجد الكدواني ومحمود حافظ ومحمد رضوان وياسمين العبد وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

والتقى جمهور «سينما الشعب» مؤخرا مع هند صبرى في فيلم «كيرة والجن» الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 114 مليون جنيه حتى الآن، وهو مستوحى من رواية 1919، للكاتب والسيناريست أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري.

أما ماجد الكدواني عرض له مؤخرا فيلم «الجريمة» الذي جرى طرحه في يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبي، سيد رجب، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال ومحمد محرز.