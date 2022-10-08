مجد القاسم: لا أخاف من المهرجانات والراب.. المزيكا لغة القلوب

قال الفنان مجد القاسم، إن انتشار أغاني المهرجانات والراب، لا تمثل عائقًا أمام المطربين الذين لا ينتهجون مثل هذا الطريق، خصوصًا في ظل اختلاف الأجيال والمزاج الموسيقي، ومن ثم كل فنان يسعى لأن يكون صاحب لون فني مميز، مشيرًا إلى أنّ من الأفضل استثمار جميع أشكال المزيكا المختلفة من خلال الكلمات الجميلة والراقية.

وأضاف مجد القاسم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوصول إلى مختلف الأجيال والشباب والصغار، يكون من خلال المزيكا الحديثة فضلًا عن اختيار الكلمات بعناية باعتبارها الأساس قبل كل شيء، وأن يكون التوزيع الموسيقي مختلفًا، «أي نوع من الغناء إذا كان به فكرة ومزيكا جديدة وصوتًا جميلًا، يكون قادرًا على الوصول لكل الناس على اختلاف فئاتهم وأعمارهم».

المزيكا ليس لها قالبًا محددًا

وشدد مجد القاسم، على أن المزيكا ليس لها قالبًا محددًا، لأن مكانها القلوب ولا تكون قاصرة فقط على المهرجانات أوالراب فقط، لأن الموسيقى لغة عالمية تصل للجميع دون مجهود.

طرح أغنية جديدة كل 20 يوم

ويستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث قرر طرح أغنية سينجل كل 20 يومًا، لتعويض فترة غيابه عن الساحة الفنية، وتجمع ألوانًا مختلفة بين الوطنية والدينية والرومانسية، بهدف إرضاء جميع الأذواق.

كان مجد القاسم طرح، في الفترة الماضية، نحو 4 أغنيات جديدة عبر موقع المشاهدات يوتيوب، وتأكيده أنه سعيدًا بردود الفعل التي يستقبلها من جمهوره ومتابعيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.