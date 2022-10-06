مجد القاسم يستعد لطرح 20 أغنية «سينجل» جديدة.. «وطني وشعبي وصعيدي»

قال الفنان مجد القاسم، إنه انتهى من إعداد وتجهيز 20 أغنية جديدة، كان من المفترض طرحها خلال الفترة الماضية، ولكن جرى تأجيلها لعدة أسباب، ومن ثم قرر تعويض هذا الأمر من خلال طرح أغنية سينجل جديدة كل 20 يومًا أوأقل، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن».

وأشار «القاسم» إلى أنه طرح منذ أيام أغنية جديدة تحمل اسم «اللي يزعل يزعل»، عبر موقع «يوتيوب»، من كلمات رمضان محمد، وألحان كريم طارق، توزيع ومكساج مصطفى البوب، كما طرح «كلام على العام» من كلمات عادل سليم، ألحان عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة.

طرح أغنية سينجل كل 20 يوم

وقال مجد القاسم، إنه حتى الآن طرح 4 أغنيات جديدة من إجمالي 20، أي أنه يتبقى 16 سيجرى طرحها تباعًا، مؤكدا أنه سعيد بردود الأفعال التي يستقبلها سواء من جمهوره ومتابعيه، أو من قِبل أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

أغاني جديدة بمناسبة نصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف

وأوضح مجد القاسم أنه سيكون هناك مجموعة من الأغنيات التي تتعلق بالمناسبات سواء الوطنية أوالدينية، منها «صباح الورد يا بلدي»، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر العظيم، و«إنِي أحب محمدًا» بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشار الفنان إلى أن مجموعة الأغاني الجديدة التي يترقب طرحها قريبًا، تنمتي إلى ألوان موسيقية مختلفة، منها صعيدية، وفلكورية وشعبية ورومانسية، بهدف التواصل مع الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته العمرية: «عايز أوصل لكل الناس، وكل من يحب لون موسيقى بعينه، وأتمنى الأغاني تعجبكم، وأستعد لمشروعات فنية جديدة سأعلن عنها قريبًا».